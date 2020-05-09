"مشايخ ليبيا": إعادة فتح حقول النفط رهن بتلبية مطالب الشعب

رهن السنوسي الحليق نائب رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا، إعادة فتح الحقول النفطية، بتلبية مطالب الشعب المشروعة ومن بينها إعادة المؤسسة الوطنية للنفط لمقرها الرئيسي في بنغازى.

وقال "الحليق" فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، إن المجلس يرحب بفتح الحقول النفطية، ولكن يجب تلبية مطالب الشعب الليبي، ومن بينها إعادة المؤسسة الوطنية للنفط لمقرها الرئيسي في بنغازى، ومصرف ليبيا المركزي للمنطقة الشرقية، لحرمان المليشيات الإرهابية التي تسيطر على طرابلس من تبديد ثروات الشعب فى جلب المرتزقة.

وتابع، أن حكومة الوفاق غير الدستورية، لها سجل طويل وحافل فى التورط بغسيل الأموال والفساد، مشيرا إلى أنه فى حال الاستجابة للمطالب، فإن فتح الحقول سيكون فوري.





Advertisements

وأكد نائب رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا:" القبائل جاهزة لإعادة فتح الحقول النفطية منذ اليوم التالي من إعادة المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط لبنغازي".

وبشأن حكومة السراج، قال الحليق :" إنها متواطئة مع الإرهابيين، لذا كان غلق الحقوق ضروريا لتجفيف منابع تمويل المرتزقة والجماعات الإرهابية".

وقررت قبائل من شرق وجنوب ليبيا إيقاف صادرات النفط من موانئ "البريقة وراس لانوف والحريقة والزويتينة والسدرة شرق البلاد"، احتجاجاً على استخدام السراج عوائد النفط لجلب المرتزقة السوريين لقتال الجيش الليبي، وطالبت بعدم تدخل تركيا فى شئون البلاد.

والأربعاء الماضي، طالبت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، بإنهاء إغلاق الحقول النفطية.