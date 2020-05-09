التحالف العربي: 2797 خرقا حوثيا لهدنة اليمن

الخليج 365السبت 2020/5/9 01:44 ص بتوقيت أبوظبي
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أرتكاب مليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن 121 خرقا للهدنة، خلال 24 ساعة الماضية، ليرفع الإجمالي منذ إعلان الهدنة لـ 2797 خرقا.
وقالت التحالف العربي في بيان له، مساء الجمعة، إن الاختراقات شملت الأعمال العسكرية العدائية، واستخدام الأسلحة الخفيفة، والثقيلة والصواريخ البالستية.
وأكد التحالف، أنه يطبق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس في الجبهات، واستمرار التزامه بوقف إطلاق النار، ودعم جهود المبعوث الخاص إلى اليمن.
وكان التحالف أعلن تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر اعتباراً من الخميس 23 أبريل/نيسان الماضي، وذلك بعد إعلانه السابق في 8 أبريل/نيسان، وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.
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