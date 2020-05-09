فيروس كورونا يطال مقربين من ترامب بالبيت الأبيض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثبت الفحص الطبي إصابة المستشارة الصحفية لمايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، وهي زوجة أحد كبار مستشاري الرئيس دونالد ترامب، بفيروس كورونا الأمر الذي يثير القلق من انتشار محتمل للفيروس في أضيق دائرة بالبيت الأبيض.

وكشف ترامب عن إصابة كاتي ميلر زوجة مستشاره للهجرة ستيفن ميلر بالمرض خلال اجتماع عقده اليوم الجمعة مع الأعضاء الجمهوريين في الكونجرس بعد يوم من اكتشاف أن معاونا شخصيا لترامب أثبت الفحص إيجابية إصابته بفيروس كورونا.

وجاء في تقرير لممثل شبكات إعلامية أن مسؤولا كبيرا في الإدارة الأمريكية شدد على أن ترامب أو بنس لم يخالطا المستشارة الصحفية المصابة بالفيروس في الآونة الأخيرة.

لكن الكشف عن حالتي الإصابة عبر تتابع سريع أبرز المخاوف من أن تصل العدوى إلى الرئيس ونائبه اللذين يقودان الجهود الأمريكية للتصدي للجائحة واللذين استأنف كل منهما برنامج سفر وعمل متسعا على الرغم من زيادة عدد المتوفين بالمرض في الولايات المتحدة على 75 ألف شخص.

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وحاولت المستشارة الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكيناني اليوم الدفاع عن جهود الإدارة الأمريكية لحماية ترامب وبنس مشيرة إلى إجراءات جديدة اتخذها البيت الأبيض تشمل تتبع المخالطين وتطبيق جميع التوجيهات الإرشادية الموصى بها بالنسبة للعاملين الأساسيين في البيت الأبيض.

وشددت ماكيناني للصحفيين خلال إفادة صحفية في البيت الأبيض على القول "اتخذنا كل احتياط ممكن لحماية الرئيس".

وأشارت أيضا إلى عمليات التنظيف الدورية والانصياع للتوجيهات الإرشادية الخاصة بالتباعد مسافة ستة أقدام بين الأفراد، وهي توجيهات لا يعمل بها دائما في المناسبات الكبيرة في البيت الأبيض.

وفي وقت سابق اليوم سئل ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز التلفزيونية عما إذا كان من يقدمون له الطعام سيغطون وجوههم الآن فقال "بدأوا بالفعل".