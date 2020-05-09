بيرو تمدد "عزل كورونا" للمرة الرابعة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن رئيس بيرو مارتن فيزكارا، الجمعة، تمديد إجراءات العزل العام في البلاد لأسبوعين حتى 24 من مايو/أيار الجاري.

وتعد هذه هي المرة الرابعة التي يتم تمديد فترة العزل مع ما تشهده البلاد من ارتفاع حاد في حالات الإصابة بمرض كوفيد-19.

وسجلت أحدث البيانات الرسمية في تلك الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية والتي نشرت الخميس 58526 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، في حين بلغت حالات الوفاة 1627 حالة وفاة.