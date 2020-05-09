- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قرقاش رداً على أذناب محور الشر.. تغردون تبعًا لأجندات إقليمية غير عربية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 مايو 2020
الخليج 365 - متابعات
رد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، اليوم الجمعة، على بعض المشككين في أهداف السياسة الخارجية للسعودية، ومصر، والإمارات.
وقال قرقاش، عبر حسابه على "تويتر" إن"أهداف السياسة الخارجية السعودية، والمصرية، والإماراتية، التزام ومسؤولية تجاه الاستقرار في المنطقة، وقناعة ضرورية نحو تصويب المسار تجاه العملية السياسية سواء أثمرت هذه الجهود أو تأخرت".
وتابع:"لطالما اطّلعنا على رأي بعض (الخبراء) حول أهداف السياسة الخارجية السعودية، والمصرية، والإماراتية، كطموح وطمع في الثروات والعقود".
وأضاف:"لا شك أن هؤلاء (الخبراء) في تخمينهم للسياسة الخارجية السعودية، والمصرية، والإماراتية، مدفوعون بهوى فكري محدد، أو تنقصهم الرؤية المتوازنة للمنطقة، أو كما رأينا في حالات عديدة يغردون تبعًا لأجندات إقليمية غير عربية، أو يصطفون في مواقع فرضتها وظائفهم وانتماءاتهم الحزبية".
واختتم بقوله:"أثبتت الأزمات في العالم العربي أن الحسابات المادية والمالية أبعد ما تكون عن السياسة الخارجية للدول الثلاث، وأن المحرك الأساس الذي حفز تحركها هو القلق على المنطقة من التدخلات الإقليمية، وروح المسؤولية تجاه القضايا الإستراتيجية العربية وعلى رأسها الأمن والاستقرار".
كانت هذه تفاصيل خبر قرقاش رداً على أذناب محور الشر.. تغردون تبعًا لأجندات إقليمية غير عربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.