شكرا لقرائتكم واشنطن: إذا حصل تسرب من ناقلة "صافر" سيتحمل الحوثيون التداعيات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت الخارجية الأميركية ليلة الجمعة إلى السبت، إنه إذا حصل تسرب من ناقلة "صافر" فإن الحوثيين سيتحملون التداعيات. وأضاف الخارجية الأميركية أنه على الحوثيين السماح للأمم المتحدة بصيانة الناقلة المحتجزة لديهم بالبحر الأحمر.

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