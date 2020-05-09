شكرا لقرائتكم "القمر العملاق" يزين سماء السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في حالة فلكية دورية، تمت مشاهد "القمر العملاق" في عدد من مناطق السعودية ليلة 15 من رمضان، خاصة في المواقع صحو السماء من الغيوم والغبار، حيث رصدت عدسة المصور الضوئي يوسف بجاش سطوع القمر العملاق في سماء مكة المكرمة في مشاهد جميلة، راجت بين منصات التواصل الاجتماعي.

القمر العملاق

وقالت الهيئة السعودية للفضاء عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي في "تويتر": يشهد العالم الليلة سطوع ‫القمر العملاق حيث سيكون القمر في أقرب نقطة للأرض خلال عام 2020م، حيث يبدو أكبر بنسبة 14% وأكثر إشراقاً بنسبة 30 % عن المعتاد.

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من جهته قال الفلكي السعودي ملهم هندي عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء لـ "العربية.نت" ظهر بدر ‫رمضان مساء الخميس وهو محاط بهالة حوله، وهذه الهالة تسمى بهالة القمر، وهي ظاهرة جوية نتيجة تشبع طبقات الجو العليا ببخار الماء وبلورات ثلجية تشتت ضوء القمر".

يذكر أن سبب هذه الظاهرة يتمثل بأن "مدار القمر حول الأرض ليس دائريا تماماً، بل هو بيضاوي بعض الشيء، فأثناء دورانه حول الأرض يتغير بعده عن الأرض، فعندما يكون أقرب ما يمكن إلى الأرض نقول إن القمر في الحضيض وعندها يكون حجمه الظاهري أكبر من المعدل بقليل، وعندما يكون أبعد ما يمكن عن الأرض نقول إن القمر في الأوج".

كما ويطلق على هذه الظاهرة مصطلح "القمر الفائق" أو "العملاق" زهو "مصطلح ليس له أصل فلكي، بل هو مصطلح أطلقه الفلكيون حديثاً، وأصبح متداولا بينهم.