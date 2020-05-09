243 وفاة إضافية بفيروس كورونا في فرنسا

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سجّلت فرنسا 243 وفاة إضافية بكوفيد-19 في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما يرفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 26230 حالة وفق ما أعلنت الجمعة مديرية الصحة العامة.

ويتواصل تراجع الضغط على وحدات العناية المركزة حيث بات عدد الذين يتلقون العلاج أقل بـ93 شخصاً عن حصيلة الخميس.

وتراجع العدد الإجمالي لمصابي كوفيد-19 الذين يتلقّون العلاج في العناية المركزة إلى 2868 شخصاً من أصل 22724 مصابا بكوفيد-19 يتلقّون حاليا العلاج في المستشفيات الفرنسية.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية للوفيات في المستشفيات الفرنسية إلى 16497 حالة (111 وفاة إضافية) وإلى 9733 حالة في دور رعاية المسنين وغيرها من مراكز الرعاية الاجتماعية (132 إضافية).

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وأوضحت المديرية أن 72 بالمئة حالات الاستشفاء تتركز في أربع مناطق بينها باريس.

وستبقي السلطات على قيود صارمة في المناطق الأكثر تضرّراً من وباء كوفيد-19.

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