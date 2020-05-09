شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يتقدم بطلب مناقشة عامة حول خطة رفع كفاءة الطرق الداخلية بالدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب بسام فليفل عضو مجلس النواب عن دائرة "نبروه ,طلخا" بمحافظة الدقهلية، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن الاهتمام بمنظومة الطرق الداخلية خلال العام المالى الجديد، وعلى وجه التحديد دائرة نبروه وطلخا ومحافظة الدقهلية.

وطالب عضو مجلس النواب، عمل حصر شامل لكافة الطرق الداخلية المتهالكة، للوقوف على الاحتياجات الفعلية سواء كانت أعمال رصف أو إنارة أو إعادة رصف، أو ما شابه، ومن ثم يتم وضع خطة عاجلة لإعادة التأهيل، بما يتوافق مع احتياجات كل محافظة على وجه السرعة، ويكون هناك جدول زمنى للانتهاء من التطوير والالتزام بالمواعيد المتفق عليها شريطة توفير الاعتمادات المالية اللازمة.

وأشار عضو البرلمان، إلى أن منظومة الطرق شهدت اهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة وهو ما ساهم بشكل كبير فى تعمير الكثير من المناطق وجذب الكثير من الاستثمارات على مستوى الجمهورية، بالإضافة لتحسين مستوى الخدمة، ولابد أن تشهد منظومة الطرق الداخلية نفس الاهتمام لتحسين مستوى الخدمة أيضا، خاصة وأن هناك العديد من الطرق غير الممهدة.

Advertisements

ووفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب يجوز لعشرين عضوًا على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة فى شأنه.

ويقدم طلب المناقشة العامة إلى رئيس المجلس كتابةً، ويجب أن يتضمن تحديدا دقيقا للموضوع و المبررات والأسباب التى تبرر طرحه للمناقشة العامة بالمجلس واسم العضو الذى يختاره مقدمو الطلب لتكون له أولوية الكلام فى موضوع المناقشة العامة.

ويُدرج مكتب المجلس طلب المناقشة العامة فى جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه.

وللمجلس أن يقرر دون مناقشة، استبعاد الطلب من جدول أعماله لعدم صلاحية الموضوع للمناقشة، وذلك بعد سماع رأى واحد من المؤيدين للاستبعاد، وواحد من المعارضين له، ويجوز بناء على طلب الحكومة أن يقرر المجلس مناقشة الموضوع فى ذات الجلسة.