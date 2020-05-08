شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة المتحدثة باسم «بنس» بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
والمصابة هي المتحدثة كاتي ميلر المتزوجة من ستيفن ميلر، وهو مستشار مقرب للرئيس دونالد ترامب وكاتب رئيسي للخطابات.
وقال ترامب إنها "شابة رائعة، كاتي، كانت اختباراتها جيدة للغاية لفترة طويلة من الوقت وبعدها، كانت مفاجأة اليوم أن اختبارها كان إيجابيا (بالفيروس). لم تكن من المخالطين لي. لقد قضت بعض الوقت مع نائب الرئيس".
وأكد أن بنس أجرى اختبارا آخر للفيروس وجاءت النتيجة سلبية.
وأوضح ترامب أنهم "يتخذون كل الإجراءات الاحترازية الضرورية". ولا يرتدي الرئيس نفسه ومعظم المسؤولين الكبار حوله كمامات.
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