شكرا لقرائتكم خبر عن السودان تسجل 181 إصابة جديدة و7 وفيات من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

سجلت السودان 181 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و7 وفيات، ليرتفع عدد الإصابات بالفيروس منذ بداية الجائحة إلى 1111حالة، منها 59 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية تماثل 10 حالات للشفاء، منها 9 في ولاية الخرطوم، وحالة واحدة في نهر النيل، ليرتفع العدد الكلي للمتعافين إلى 102، وطالبت الوزارة بأهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.