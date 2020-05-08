شكرا لقرائتكم خبر عن السودان تسجل 181 إصابة جديدة و7 وفيات من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت وزارة الصحة السودانية تماثل 10 حالات للشفاء، منها 9 في ولاية الخرطوم، وحالة واحدة في نهر النيل، ليرتفع العدد الكلي للمتعافين إلى 102، وطالبت الوزارة بأهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.
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