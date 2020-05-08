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حظر شامل فى الكويت لمواجهة «كورونا»

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أعلنت الكويت، اليوم الجمعة، أنها ستبدأ تطبيق حظر شامل في أنحاء البلاد، بدءًا من الأحد المقبل وحتى نهاية مايو الجاري، في محاولة للتصدى إلى فيروس "كورونا المستجد".

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، إنه "بناء على توجيه السلطات الصحية، فقد قرر مجلس الوزراء تطبيق الحظر الشامل في البلاد ابتداء من يوم الأحد الموافق 10 مايو 2020 الساعة 4 عصرا، وحتى 30 مايو 2020".

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