شكرا لقرائتكم خبر عن حظر شامل فى الكويت لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، إنه "بناء على توجيه السلطات الصحية، فقد قرر مجلس الوزراء تطبيق الحظر الشامل في البلاد ابتداء من يوم الأحد الموافق 10 مايو 2020 الساعة 4 عصرا، وحتى 30 مايو 2020".
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