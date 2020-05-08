شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات «كورونا» في فرنسا تتجاوز 26 ألفًا والان نبدء بالتفاصيل
وقالت وزارة الصحة في بيان إن عدد الأشخاص الذين يتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة، وهو إجراء رئيسي في مجال قدرة أي نظام صحي على مواجهة الوباء، انخفض بعدد 93 مريضا أو ثلاثة في المئة إلى 2868 وهو أقل كثيرا من نصف العدد وقت الذروة وكان 7148 في الرابع من أبريل.
وستبدأ فرنسا يوم الاثنين في رفع قيود العزل العام السارية على المستوى الوطني منذ قرابة شهرين.
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