وزير الشباب: ملعبا الزوراء والشهداء سيعيدان الريادة الرياضية لبغداد

2020-05-08 | 22:36
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اكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، ان ملعبي الزوراء والشهداء، سيعيدان الريادة الرياضية للعاصمة بغداد.
وقال درجال بحسب البيان، ان "العمل في الملعبين تأثر قليلاً بسبب الظرف الراهن المتمثل بـ جائحة كورونا، لكنه يسير نحو يوم الإنجاز والافتتاح النهائي بصورة جيدة".
وأضاف "ما نطمح له ان يكون مكتملا بـ أدق التفاصيل بنسبة 100% ، والملعب بجميع منشاته هو ملكٌ للشعب والرياضيين، وهم وحدهم لديهم حق الرقابة والاشارة والنقد لذلك اجد اننا كوزارة قطاعية معنية بهذا الشان علينا ان نكون حريصين على ارضاء شعبنا وجماهيرنا ولانترك اية ثغرة في العمل".
واهاب درجال بالشركة المنفذة والملاكات الهندسية ان "يكونوا عند مستوى المسؤولية والطموح حتى اخر لحظة للانجاز النهائي".
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