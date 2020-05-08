احباط تعرض لداعش شرقي صلاح الدين

أحبطت مدفعية الحشد الشعبي، الجمعة، تعرضا لفلول تنظيم "داعش" الإرهابي شرقي محافظة صلاح الدين.
وقال الحشد في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "مدفعية مديرية المدفعية بالحشد الشعبي ومدفعية اللواء 21 بالحشد الشعبي استهدفت، مساء اليوم، تجمعا لفلول داعش الإرهابي في مناطق الحميضة والعواشرة وابو ركبة".
وأضاف، أن "القصف أوقع خسائر في صفوف عناصر فلول داعش الإرهابي".
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