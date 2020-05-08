نفى القيادي في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد، الجمعة، ما نسب له بشأن تقديم الائتلاف مرشحين لوزارة النفط، فيما اشار الى ان موقف دولة القانون ثابت في عدم المشاركة في الحكومة.
وقال السنيد في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "يؤسفنا ان يقوم بعض ضعاف النفوس بنشر بيانات مزورة باسمي وباسم دولة القانون"، مبينا ان "هذه الظاهرة تنم عن انعدام القيم السياسية لدى من ليس لهم هم سوى تعكير الاجواء السياسية".
واضاف "انني اذ اكذب واستهجن ما انتشر من بيان باسمي حول تقديم دولة القانون مرشحين لوزارة النفط"، مشيرا الى ان "هذه الاخبار عارية عن الصحة واني لم ادل بأي بيان حول الحكومة ولا حول المرشحين".
وتابع ان "موقف دولة القانون ثابت في عدم المشاركة في الحكومة وعدم الوقوف بوجهها بل تؤيد وتدعم المواقف الايجابية وتؤشر بالرفض للمواقف الخاطئة"، داعيا "المنابر الاعلامية وصفحات التواصل الاجتماعي الى عدم نشر البيانات المزورة الا من المواقع الاعلامية لدولة القانون".
كانت هذه تفاصيل خبر السنيد ينفي ما نسب له بشأن تقديم دولة القانون مرشحين لوزارة النفط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.