السنيد ينفي ما نسب له بشأن تقديم دولة القانون مرشحين لوزارة النفط

نفى القيادي في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد، الجمعة، ما نسب له بشأن تقديم الائتلاف مرشحين لوزارة النفط، فيما اشار الى ان موقف دولة القانون ثابت في عدم المشاركة في الحكومة.

وقال السنيد في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "يؤسفنا ان يقوم بعض ضعاف النفوس بنشر بيانات مزورة باسمي وباسم دولة القانون"، مبينا ان "هذه الظاهرة تنم عن انعدام القيم السياسية لدى من ليس لهم هم سوى تعكير الاجواء السياسية".

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واضاف "انني اذ اكذب واستهجن ما انتشر من بيان باسمي حول تقديم دولة القانون مرشحين لوزارة النفط"، مشيرا الى ان "هذه الاخبار عارية عن الصحة واني لم ادل بأي بيان حول الحكومة ولا حول المرشحين".

وتابع ان "موقف دولة القانون ثابت في عدم المشاركة في الحكومة وعدم الوقوف بوجهها بل تؤيد وتدعم المواقف الايجابية وتؤشر بالرفض للمواقف الخاطئة"، داعيا "المنابر الاعلامية وصفحات التواصل الاجتماعي الى عدم نشر البيانات المزورة الا من المواقع الاعلامية لدولة القانون".