ميركل وترامب يتفقان على إحياء ذكرى الحرب العالمية الثانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكدا على ضرورة إحياء ذكرى الحرب العالمية الثانية في أوروبا قبل 75 عاما.

وقال المتحدث "أحيا (الزعيمان) ذكرى الملايين من ضحايا الحرب والمعاناة التي لا يمكن وصفها بسبب تلك الحرب التي شنتها ألمانيا النازية آنذاك".

وأضاف "اتفق الاثنان خلال اتصال هاتفي على أن من الضروري الإبقاء على ذكرى الحرب وويلاتها حية (بين الناس)".

وقال المتحدث إن ميركل أكدت على الأهمية القصوى لدعم الولايات المتحدة لألمانيا بعد الحرب، والعلاقات العميقة التي توطدت بين الدولتين بعد ذلك.

وتحيي العواصم الغربية اليوم الجمعة ذكرى 75 عاما على انتهاء الحرب العالمية الثانية التي تصادف في 8 مايو عام 1945 حسب التقليد الغربي، دون احتفالات كبيرة بسبب انتشار فيروس كورونا.