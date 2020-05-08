انتقادات كبيرة لـ"تلكؤ" الاتحاد الأوروبي في حظر حزب الله

وجه نواب في البرلمان الأوروبي، الجمعة، انتقادات كبيرة لتلكؤ بروكسل في حظر حزب الله بشكل كامل، بعد أسبوع من القرار الألماني بحظر جميع أنشطة الحزب.



وأعلنت وزارة الداخلية الألمانية، مؤخرا، حظر جميع أنشطة حزب الله في البلاد.

ونقل موقع "أودياتور أون لاين" الإخباري السويسري عن متحدث باسم الاتحاد الأوروبي (لم يذكر اسمه)، قوله "موقف بروكسل من حزب الله لم يتغير".



وأوضح المتحدث: "أبلغتنا ألمانيا بملابسات قرارها بحظر حزب الله، وهذا قرار داخلي، لكن موقفنا لم يتغير من الحزب".



وفي يوليو ٢٠١٣، قرر الاتحاد الأوروبي تصنيف الجناح العسكري لحزب الله "منظمة إرهابية"، لكنه لم يفعل الشيء ذاته مع الجناح السياسي، وأبقى قنوات مفتوحة معه للحفاظ على الدور الأوروبي في لبنان.



وبينما حظرت ألمانيا وبريطانيا وهولندا حزب الله بالكامل، يستمر الاتحاد الأوروبي في الفصل بين جناحيه العسكري والسياسي حتى اليوم.

هذا الموقف، يلاقي انتقادات كبيرة في الوقت الحالي، حيث قال عضو البرلمان الأوروبي لوكاس ماندل في تصريحات صحفية اليوم: "لا يمكن أن يكون هناك ذراعا سياسية لمنظمة إرهابية".



وتابع: "الاتحاد الأوروبي يجب أن يحظر حزب الله بالكامل، لأنه يقتل المدنيين ويروع الأطفال".



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وأضاف: "السياسة الخارجية الأوروبية يمكنها بناء علاقات أقوى مع شركاء موثوق بهم في لبنان".







ومؤخرا، وقع ماندل مع ٥٠ عضوا بالبرلمان الأوروبي والكونغرس الأمريكي والبرلمان الكندي، وثيقة مشتركة تطالب الاتحاد الأوروبي بحظر حزب الله بالكامل.



وذكرت الوثيقة أن "تصنيف حزب الله بالكامل كمنظمة إرهابية لن يحرم بروكسل من قنواتها المفتوحة في لبنان".



وتابعت "تصنف هولندا والمملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة وغيرها حزب الله كمنظمة إرهابية، لكن هذه الدول تملك علاقات قوية بلبنان في نفس الوقت".



بدوره، قال العضو الأخر في البرلمان الأوروبي، الكسندر فوندره "لا يمكن التسامح بهذا الشكل مع حزب الله والإبقاء على قنوات مفتوحة معه".



وتابع "حزب الله يقدم لبنان كرهينة لطهران وأجندتها".



كان نائب رئيس البرلمان الأوروبي نيكولا بير، قال في تصريحات صحفية قبل أيام: "حظر ألمانيا لحزب الله اللبناني خطوة طال انتظارها، والآن يجب أن يتبع تلك الخطوة بشكل سريع، حظر كامل لأنشطة الحزب في كل الاتحاد الأوروبي".



وتابع "من غير المقبول أن يواصل حزب الله الظهور والتحرك بحرية في أوروبا".

