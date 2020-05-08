الخليج 365السبت 2020/5/9 12:20 ص بتوقيت أبوظبي
أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور بن محمد قرقاش أن السياسة الخارجية الإماراتية والسعودية والمصرية تتحرك بدافع الالتزام تجاه تحقيق الاستقرار وحماية المنطقة.
وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، في سلسلة تغريدات مساء الجمعة:" إن المحرك الأساسي الذي يحفز تحركات الإمارات والسعودية ومصر، هو القلق على المنطقة من التدخلات الإقليمية، وروح المسؤولية تجاه القضايا الاستراتيجية العربية وعلى رأسها الأمن والاستقرار".
وأضاف: "أثبتت الأزمات في العالم العربي أن الحسابات المادية والمالية أبعد ما تكون عن السياسة الخارجية للإمارات والسعودية ومصر.<>وتابع: "لطالما اطّلعنا على رأي بعض (الخبراء) حول أهداف السياسة الخارجية السعودية والمصرية والإماراتية كطموح وطمع في الثروات والعقود، والحقيقة أنها التزام ومسؤولية تجاه الاستقرار في المنطقة، وقناعة ضرورية نحو تصويب المسار تجاه العملية السياسية سواء أثمرت هذه الجهود أو تأخرت". ومضى قائلا: "لا شك أن هؤلاء (الخبراء) في تخمينهم للسياسة الخارجية السعودية والمصرية والإماراتية مدفوعون بهوى فكري محدد، أو تنقصهم الرؤية المتوازنة للمنطقة، أو كما رأينا في حالات عديدة يغردون تبعاً لأجندات إقليمية غير عربية أو يصطفون في مواقع فرضتها وظائفهم وانتماءاتهم الحزبية".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية: أثبتت الأزمات في العالم العربي أن الحسابات المادية والمالية أبعد ما تكون عن السياسة الخارجية للإمارات والسعودية ومصر المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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