وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية: أثبتت الأزمات في العالم العربي أن الحسابات المادية والمالية أبعد ما تكون عن السياسة الخارجية للإمارات والسعودية ومصر المزيد

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور بن محمد قرقاش أن السياسة الخارجية الإماراتية والسعودية والمصرية تتحرك بدافع الالتزام تجاه تحقيق الاستقرار وحماية المنطقة.

وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، في سلسلة تغريدات مساء الجمعة:" إن المحرك الأساسي الذي يحفز تحركات الإمارات والسعودية ومصر، هو القلق على المنطقة من التدخلات الإقليمية، وروح المسؤولية تجاه القضايا الاستراتيجية العربية وعلى رأسها الأمن والاستقرار".

وأضاف: "أثبتت الأزمات في العالم العربي أن الحسابات المادية والمالية أبعد ما تكون عن السياسة الخارجية للإمارات والسعودية ومصر.<