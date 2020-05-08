إيطاليا تسجل أكثر من 30 ألف حالة وفاة بكورونا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

قالت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا اليوم الجمعة إن البلاد سجلت 30 ألفا و201 حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد، بعد وفاة 240 شخصا.

وسجلت إيطاليا ما إجماله 217 ألفا و185 حالة إصابة بالفيروس، غير أن عدد حالات الإصابة الجديدة يتراجع بشكل مستمر.

ومع ذلك، يشير خبراء إلى أن الأعداد هي أسوأ بشكل كبير عما هو معروف رسميا، وأن معدلات الوفيات كذلك أعلى من المعتاد. وبعد بريطانيا، تسجل إيطاليا أكثر الوفيات في أوروبا بالفيروس.

وكانت الحكومة قد خففت يوم الاثنين الماضي بعض الإجراءات التي كانت جزءا من الإغلاق التام لاحتواء الفيروس.