شكرا لقرائتكم الملك سلمان وترمب يؤكدان على الشراكة الدفاعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال البيت الأبيض، مساء الجمعة، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز اتفقا في اتصال هاتفي على أهمية الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية.

وذكر البيت الأبيض أن الملك سلمان وترمب أكدا على أهمية الشراكة الدفاعية بين البلدين، كما نوها بالعلاقات الاستراتيجية التاريخية وما حققته من إنجازات.

كما أكد الملك سلمان وترمب حرصهما على استمرار الجهود المشتركة لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها.

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وقال الرئيس الأميركي إن واشنطن ملتزمة بحماية مصالحها وأمن حلفائها في المنطقة، وأنها مصممة على مواجهة كل ما يزعزع الأمن والاستقرار.

وجدد ترمب تأكيده على دعم واشنطن للجهود المبذولة للوصول لحل سياسي للأزمة اليمنية.

وبدوره أكد الملك سلمان على جهود السعودية للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن.