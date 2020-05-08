وزيرة سويسرية: سنخفف قيودنا على الهجرة الوافدة من أوروبا

أفادت وزيرة العدل والشرطة كارين كيلر سوتر بأنها "ستخفف قيودها على الهجرة الوافدة من أوروبا، وذلك ضمن تخفيف تدريجي للقيود التي تفرضها لاحتواء وباء ​فيروس كورونا​ المستجد "كوفي 19".

ولفتت سوتر إلى أنه "من المتوقع أن تكون بداية تخفيف الإجراءات مع الدول المجاورة، ومن بينها النمسا"، منوّهةً بأن "في الوقت الذي تم فيه إغلاق الحدود في أوروبا، كان التنسيق بين الدول المجاورة لا يثير الحماس، لذلك عند اتخاذ قرار بشأن فتحها، "من الأفضل تنسيق الخطوات بين الجيران".

من جهتها، شددت الحكومة البسويسرية على أنها "ستعمل هذا الشهر على تجربة تطبيق تتبع طوعي على ​الهواتف الذكية​، يهدف لتحذير الناس لدى الاقتراب الشديد من أشخاص ثبتت إصابتهم بالفيروس".