الجيش الليبي ينفي أي استهداف لمقرات الهيئات والبعثات الدولية في طرابلس

أشار المتحدث باسم ​الجيش الوطني​ الليبي ​أحمد المسماري​، إلى أن "القيادة العامة تنفي أي استهداف للمقار الديبلوماسية ومقرات الهيئات والبعثات الدولية في ​طرابلس​". وشدد المسماري على أن "عمليات الجيش الوطني الليبي تستهدف حماية الوطن وضيوفه من الإرهاب والعصابات الإجرامية"، منوّهًا بأن "القيادة العامة تعلم أن العصابات الإرهابية لا تتوانى عن ارتكاب جرائم وأفعال ضد السفارات والهيئات الدولية، لتأليب الرأي العام الدولي على ​القوات المسلحة​".

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