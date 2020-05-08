"رويترز": ترامب وبنس لم يتواصلا مؤخرًا مع الموظف المصاب بكورونا بالبيت الأبيض

أشار مسؤول في إدارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ لوكالة "رويترز"، إلى أن "ترامب ونائبه ​مايك بينس​ لم يتواصلا مؤخرا مع الموظف المصاب ب​كورونا​ في ​البيت الأبيض​، والذي يعمل تحت إشراف بينس".

ولفت المسؤول إلى أن "الموظف المصاب تواصل مع 6 أشخاص كانوا سيسافرون جوا مع نائب الرئيس الأميركي اليوم الجمعة، وقد تم استثناؤهم من الرحلة لاحقا".

وأكد البيت الأبيض في وقت سابق من اليوم الجمعة أن أحد الموظفين في مكتب نائب الرئيس الأمريكي مصاب بالفيروس، بعد أن نقلت شبكة "إن بي سي نيوز" عن مسؤول كبير في ​الإدارة الأميركية​ أن مساعدا لبينس أظهر فحصه نتيجة إيجابية لكورونا.