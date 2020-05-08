أعلنت وزارة الصحة الإسبانية "تخفيف القيود المفروضة على الحركة لأكثر من نصف سكان البلاد، اعتبارًا من الأسبوع المقبل"ـ لافتةً إلى أن "مدينتي مدريد وبرشلونة لن يشهدا المرحلة التالية من تخفيف القيود".
وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق من هذا اليوم أنّ "الحصيلة اليوميّة للوفيات جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد ارتفعت بواقع 229 حالة إضافيّة"، مقارنة مع 213 إصابة في اليوم السابق.
كما لفتت أنّ "الحصيلة الإجمالية للوفيات في إسبانيا ارتفعت إلى 26299 شخصًا، مقارنةً مع 26070 حالة يوم أمس، فيما زاد عدد حالات الإصابة المؤكّدة بالفيروس إلى 222857 إصابة"، بعدما كان 221447 في اليوم السابق.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة الإسبانية: مدريد وبرشلونة لن يشهدا المرحلة الثانية من تخفيف القيود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.