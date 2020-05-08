الصحة الإسبانية: مدريد وبرشلونة لن يشهدا المرحلة الثانية من تخفيف القيود

أعلنت ​وزارة الصحة​ الإسبانية "تخفيف القيود المفروضة على الحركة لأكثر من نصف سكان البلاد، اعتبارًا من الأسبوع المقبل"ـ لافتةً إلى أن "مدينتي ​مدريد​ و​برشلونة​ لن يشهدا المرحلة التالية من تخفيف القيود".

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق من هذا اليوم أنّ "الحصيلة اليوميّة للوفيات جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد ارتفعت بواقع 229 حالة إضافيّة"، مقارنة مع 213 إصابة في اليوم السابق.

كما لفتت أنّ "الحصيلة الإجمالية للوفيات في ​إسبانيا​ ارتفعت إلى 26299 شخصًا، مقارنةً مع 26070 حالة يوم أمس، فيما زاد عدد حالات الإصابة المؤكّدة بالفيروس إلى 222857 إصابة"، بعدما كان 221447 في اليوم السابق.