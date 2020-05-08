بومبيو يستأنف جولاته الخارجية ويعتزم زيارة إسرائيل في 13 أيار الجاري

أعلن وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو استئناف جولاته الخارجية، لافتًا إلى أنه "سيزور إسرائيل في 13 أيار الحالي، للقاء مسؤولين إسرائيليين".
وأكدت وزارة الخاردية الأميركية أن بومبيو يعتزم خلال زيارته مناقشة الجهود المشتركة لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وقضايا الأمن الإقليمي المتعلقة بتأثير إيران السلبي".
كما أشارت إلى أن "بومبيو سيلتقي رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ورئيس الكنيست بيني غانتس".
وتأتي زيارة بومبيو بعد اتفاق بين نتانياهو وغانتس يمهد الطريق لتشكيل الحكومة في إسرائيل بعد ثلاثة انتخابات في أقل من عام.
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