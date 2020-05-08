بومبيو يستأنف جولاته الخارجية ويعتزم زيارة إسرائيل في 13 أيار الجاري

أعلن ​وزير الخارجية​ الاميركي ​مايك بومبيو​ استئناف جولاته الخارجية، لافتًا إلى أنه "سيزور ​إسرائيل​ في 13 أيار الحالي، للقاء مسؤولين إسرائيليين".

وأكدت وزارة الخاردية الأميركية أن بومبيو يعتزم خلال زيارته مناقشة الجهود المشتركة لمكافحة وباء ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، وقضايا الأمن الإقليمي المتعلقة بتأثير إيران السلبي".

كما أشارت إلى أن "بومبيو سيلتقي رئيس الوزراء ​بنيامين نتانياهو​ ورئيس الكنيست ​بيني غانتس​".

وتأتي زيارة بومبيو بعد اتفاق بين نتانياهو وغانتس يمهد الطريق ل​تشكيل الحكومة​ في إسرائيل بعد ثلاثة انتخابات في أقل من عام.