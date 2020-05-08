السلطات الفرنسية تسجل 243 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا

أكدت السلطات الصحية في فرنسا تراجع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد "كوفيد 19"، وذلك عقب تسجيل 243 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.
وكان رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، أفاد في وقت سابق، بأن "بلاده مستعدة لبدء تخفيف قيود العزل المفروض بسبب فيروس كورونا، اعتبارا من الاثنين المقبل كما هو مخطط، إلا أن بعض المناطق، بما فيها باريس، حيث لا يزال المرض منتشرا، ستبقي على بعض القيود".
وشدد فيليب على أن "فرنسا حققت ما يكفي من تقدم لإبطاء انتشار الفيروس، والحد من الضغط على المستشفيات، مما يمكنها من العودة للحياة الطبيعية. وأغلقت المدارس والمقاهي ومعظم المتاجر أبوابها لنحو شهرين".
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