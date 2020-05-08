الصحة العراقية تسجل 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت ​وزارة الصحة​ و​البيئة​ ​العراق​ية تسجيل 60 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد "كوفيد19"، ليرتفع بالتالي معدل الإصابات الإجمالي إلى 2603 حالة في عموم البلاد. ولفتت الوزارة إلى أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضيةـ ليرتفع عدد حالات الوفاة بالتالي إلى 104 حالات. كما أفادت بتسجيل 35 حالة شفاء، ما يرفع عدد المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 1661 شخصًا. ونوّهت بأنها فحصت 2337 نموذجًا في كافة المختبرات المختصة في العراق، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج التي جرى فحصها منذ بداية تسجيل المرض بالبلاد 122941 فحصًا.

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