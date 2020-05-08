رئيس بلدية الغبيري: لضرورة أن تكون وزارة الاقتصاد البوصلة كي نعمل بها

أفاد رئيس ​بلدية الغبيري​ ​معن الخليل​، بأن "البلدية تعمل في إطار إجراءاتها لمكافحتها زيادة الأسعار ضمن هوامش الربح للتجارة العادية في لبنان، كهوامش ربح لا تتخطى الـ 15%".

وشدد الخليل، خلال حديث تلفزيوني، على ضرورة "أن تكون ​وزارة الاقتصاد​ البوصلة كي نعمل بها"، منوّهًا بأن "البلدية تحركت بعد إخبارات وردتها بأن هناك بضائع تُفقد من الرفوف في الصباح، وعند الظهر تظهر بأسعار أعلى مما كانت عليه".

كما لفت إلى أن "العقبة الاساسية تكمن في عدم وجود معايير واضحة تستند عليها البلدية إذا أرادت مساعدة الوزارة في حملتها ضد زيادة الأسعار".