البيت الأبيض: ترامب والملك سلمان يؤكدان على قوة الشراكة الدفاعية بين البلدين

أعلن ​البيت الأبيض​ في بيان له، أن "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ والملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أكدا في ​اتصال​ هاتفي أهمية الشراكة الدفاعية بين البلدين، واتفقا على أهمية الاستقرار في أسواق ​الطاقة​ العالمية".

وفي وقت سابق، نقلت وكالة أسوشيتد برس الأميركية عن مسؤول أميركي أن الولايات المتحدة ستسحب بطاريتي صواريخ باتريوت كانتا تحميان منشآت النفط في السعودية، وبعض الطائرات المقاتلة من المملكة، وكانت أميركا نشرت قبل أشهر جنودا وأنظمة باتريوت بالسعودية لحماية منشآتها النفطية من الهجمات.

وأشارت وكالة أسوشيتد برس إلى أنه ليس من الواضح ما إذا كان النزاع النفطي المستمر أو الخلاف على نسخة أخرى من الباتريوت ترغبها الرياض، هو العامل في قرار أميركا سحب بعض قواتها ومعداتها.