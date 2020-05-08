النشرة: فريق الاستجابة بالوطني الحر واصل حملات التعقيم في زحلة

افاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة بأن "استكمالا للحملة المتواصلة التي يقوم بها فريق الاستجابة في ​التيار الوطني الحر​ لمواجهة ​كورونا​ وللوقوف الى جانب المواطنين في هذه الظروف الدقيقة ، قام اليوم باستكمال عملية التعقيم التي بدأها منذ فترة للشوارع والطرقات العامة والفرعية في قضاء زحلة، مواصلا بذلك العملية في بلدات ابلح ونيحا و​الفرزل​ ورياق بالتنسيق مع هيئة قضاء زحلة في التيار الوطني الحر وبمتابعة من الهيئات المحلية في البلدات المذكورة".

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