دياب: جنود الصليب الأحمر والهلال الأحمر هم رمز من رموز العمل الانساني

أشار رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى ان "هناك دائماً جنود مجهولين يعملون ليل نهار في سبيل الإنسانية، جنود ​الصليب الأحمر​ و​الهلال الأحمر​ هم رمز من رموز العمل الانساني، يحملون رسالة سامية بإخلاص وتفان ومن دون منّة".

ولفت دياب الى انه "في اليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر ، بوركت جهودكم، فأنتم العين التي لا تنام لإنقاذ الناس".