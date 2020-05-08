دياب: جنود الصليب الأحمر والهلال الأحمر هم رمز من رموز العمل الانساني

أشار رئيس الحكومة حسان دياب، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى ان "هناك دائماً جنود مجهولين يعملون ليل نهار في سبيل الإنسانية، جنود الصليب الأحمر والهلال الأحمر هم رمز من رموز العمل الانساني، يحملون رسالة سامية بإخلاص وتفان ومن دون منّة".
ولفت دياب الى انه "في اليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر ، بوركت جهودكم، فأنتم العين التي لا تنام لإنقاذ الناس".
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