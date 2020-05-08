الموسوي: ملفات الفساد وإمكانية محاسبة الفاسدين تدور حول محور جوهري أوحد هو القضاء

أشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​ابراهيم الموسوي​ إلى أن "كل ملفات ​الفساد​، والفاسدين المفسدين وإمكانية محاسبتهم تدور حول محور جوهري أوحد هو ​القضاء​"، مضيفا :"شخصيا اعرف العديد من ​القضاة​ الذين يتمتعون بمصداقية كبرى، ولكن الأغلبية ليست كذلك، لذلك فان إصلاح القضاء واستقلاله وتحريره من قبضة السياسيين مدخل طبيعي لصلاح امر البلاد والعباد".

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