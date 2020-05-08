وصول طائرة ميدل ايست من الكاميرون وعلى متنها 166 لبنانيا

ذكرت معلومات صحافية ان طائرة ​ميدل ايست​ حطت، عند الحادية عشر، في ​مطار بيروت الدولي​، قادمة من دوالا ( ​الكاميرون​ ) وعلى متنها 166 مواطنا لبنانيا خضعوا للاجراءات الطبية المعتمدة .

تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر وصول رحلة أخرى عند الواحدة و النصف من بعد منتصف الليل.