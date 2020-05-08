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وصول طائرة ميدل ايست من الكاميرون وعلى متنها 166 لبنانيا

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ذكرت معلومات صحافية ان طائرة ​ميدل ايست​ حطت، عند الحادية عشر، في ​مطار بيروت الدولي​، قادمة من دوالا ( ​الكاميرون​ ) وعلى متنها 166 مواطنا لبنانيا خضعوا للاجراءات الطبية المعتمدة .

تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر وصول رحلة أخرى عند الواحدة و النصف من بعد منتصف الليل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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