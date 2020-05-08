وصول طائرة ميدل ايست من الكاميرون وعلى متنها 166 لبنانيا

ذكرت معلومات صحافية ان طائرة ميدل ايست حطت، عند الحادية عشر، في مطار بيروت الدولي، قادمة من دوالا ( الكاميرون ) وعلى متنها 166 مواطنا لبنانيا خضعوا للاجراءات الطبية المعتمدة .
تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر وصول رحلة أخرى عند الواحدة و النصف من بعد منتصف الليل.
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