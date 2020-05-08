حريق داخل مبنى مالية طرابلس نتيجة القاء قنبلة مولوتوف وفرق الاطفاء تسيطر عليه

أفادت معلومات صحافية عن ​اندلاع حريق​ داخل مبنى مالية ​طرابلس​ من الجهة الخلفية دون معرفة الأسباب.

وعلى الفور هرعت فرق الاطفاء الى المكان وتمكنت من السيطرة على الحريق الذي لم يخلف أضرارا كبيرة، كما حضرت إلى المكان عناصر من ​الجيش​ و​قوى الأمن​ وفتحت تحقيقا بالحادث.

وفي وقت لاحق تبين أن الحريق ناجم عن القاء مجهول قنبلة مولوتوف من قبل مجهول.