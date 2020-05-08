أفادت معلومات صحافية عن اندلاع حريق داخل مبنى مالية طرابلس من الجهة الخلفية دون معرفة الأسباب.
وعلى الفور هرعت فرق الاطفاء الى المكان وتمكنت من السيطرة على الحريق الذي لم يخلف أضرارا كبيرة، كما حضرت إلى المكان عناصر من الجيش وقوى الأمن وفتحت تحقيقا بالحادث.
وفي وقت لاحق تبين أن الحريق ناجم عن القاء مجهول قنبلة مولوتوف من قبل مجهول.
كانت هذه تفاصيل خبر حريق داخل مبنى مالية طرابلس نتيجة القاء قنبلة مولوتوف وفرق الاطفاء تسيطر عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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