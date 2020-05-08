نقيب أصحاب السوبرماركت: من المفترض أن يحدد مصرف لبنان كمية الدولار التي يريد تأمينها

أشار نقيب أصحاب السوبرماركت في ​لبنان​ ​نبيل فهد​، إلى أن "لم نعرف بالتفصيل ما هي هوامش الربح كي تكون عادلة"، لافتًا إلى أنه "سنأخذ بالاعتبار كل التكاليف التي تتكبدها السوبر ماركت".

وخلال حديث تلفزيوني، أفاد فهد بأنه من المفترض أن "يحدد ​مصرف لبنان​ كمية الدولار التي يريد تأمينها من أجل الاستيراد، لكن الطريقة لم نعرفها بعد"، موضحًا أن "مبدأ أن يشتري التاجر الدولار الذي سيحتاجه في تعاملاته، سيؤمنه مصرف لبنان".

كما شدد على أن "الفرق الكبير بالاسعار يعود إلى أن هناك بعض المحلات التي تشتري البضائع بسعر دولار أعلى مما تشتريه محلات أخرى"، منوّهًا بأن "تثبيت سعر صرف الدولار، سيثبت اسعار المواد الغذائية".