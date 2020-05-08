القوى الفلسطينية في مخيم الرشيدية سلمت المتهم بقتل قاسم الى مخابرات الجيش

ذكرت معلومات صحافية ان ​القوى الفلسطينية​ في ​منظمة التحرير الفلسطينية​ في ​مخيم الرشيدية​ جنوب صور سلمت المتهم بقتل عباس قاسم، ويدعى محمد شمعون ضاهر، الى ​مخابرات الجيش​ عند مدخل الرشيدية حيث بوشرت التحقيقات معه.

وكان مراسل "النشرة" في صيدا قد أفاد عن سقوط قتيل وثلاثة جرحى في اشتباك داخل مخيم الرشيدية في جنوب لبنان بين عائلتين.

وكشفت مصادر فلسطينية ان "الاشكال خلفيته فردية وتطور الى تبادل لاطلاق النار واستخدام القنابل، مما ادى الى سقوط قتيل عن طريق الخطأ".