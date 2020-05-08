بلدية مدينة الشويفات تحذر أصحاب المحال التجارية من مغبة التلاعب بالأسع

دعت بلدية بلدية مدينة الشويفات في بيانٍ لها المواطنين الى ضرورة التأكد من الاسعار وطلب الفاتورة والتبليغ في حال وجود اي تلاعب بين التسعيرة الموجودة على السلع والصندوق وذلك عبر التواصل على الخط الساخن الذي تضعه في خدمة المواطنين:76808565.
وحذرت البلدية أصحاب السوبرماركت والمحال التجارية من مغبة التلاعب بالأسعار، ملوحة بـ"إجراءات صارمة ستتخذها بحق المتلاعبين بالأسعار" انطلاقاً من قانون البلديات لاسيما المادة ٧٤ وقانون حماية المستهلك.
تجدر الإشارة الى ان مكتب حماية المستهلك المستحدث في البلدية وبمرافقة مراقبون من وزارة الإقتصاد والتجارة-مديرية حماية المستهلك باشروا بجولاتهم على المحال والسوبرماركت ونظموا محاضر ضبط شملت المخالفات في ارتفاع أسعار السلع الغذائية وعدم الإعلان عن الأسعار.
هذا وتؤكد البلدية انها وانسجاماً مع التعميم الصادر عن محافظ جبل لبنان مستمرة بالتشدد وتفعيل الرقابة وتطبيق الاجراءات القانونية لقمع الاحتكار ولعدم استغلال المواطنين في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.
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