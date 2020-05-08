بلدية مدينة الشويفات تحذر أصحاب المحال التجارية من مغبة التلاعب بالأسع

دعت بلدية بلدية ​مدينة الشويفات​ في بيانٍ لها المواطنين الى ضرورة التأكد من ​الاسعار​ وطلب الفاتورة والتبليغ في حال وجود اي تلاعب بين التسعيرة الموجودة على السلع والصندوق وذلك عبر التواصل على الخط الساخن الذي تضعه في خدمة المواطنين:76808565.

وحذرت ​البلدية​ أصحاب السوبرماركت والمحال التجارية من مغبة التلاعب بالأسعار، ملوحة بـ"إجراءات صارمة ستتخذها بحق المتلاعبين بالأسعار" انطلاقاً من ​قانون البلديات​ لاسيما المادة ٧٤ وقانون ​حماية المستهلك​.

تجدر الإشارة الى ان مكتب حماية المستهلك المستحدث في البلدية وبمرافقة مراقبون من ​وزارة الإقتصاد​ والتجارة-مديرية حماية المستهلك باشروا بجولاتهم على المحال والسوبرماركت ونظموا ​محاضر ضبط​ شملت المخالفات في ارتفاع أسعار السلع الغذائية وعدم الإعلان عن الأسعار.

هذا وتؤكد البلدية انها وانسجاماً مع التعميم الصادر عن ​محافظ​ ​جبل لبنان​ مستمرة بالتشدد وتفعيل الرقابة وتطبيق الاجراءات القانونية لقمع الاحتكار ولعدم استغلال المواطنين في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.