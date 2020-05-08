أفادت معلومات صحافية عن وصول، عند العاشرة و النصف من مساء اليوم، طائرة تابعة لشركة طيران الشرق الاوسط من مدينة مينسك وعلى متنها 158 مواطنا لبنانيا.
وقد باشر الفريق الطبي في المطار بإجراء الفحوصات الطبية و الإجراءات المعتمدة، ليتم نقلهم في الباصات الى احد فنادق بيروت.
كانت هذه تفاصيل خبر وصول طائرة ميدل ايست من مينسك وعلى متنها 158 لبنانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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