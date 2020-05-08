وصول طائرة ميدل ايست من مينسك وعلى متنها 158 لبنانيا

أفادت معلومات صحافية عن وصول، عند العاشرة و النصف من مساء اليوم، طائرة تابعة ل​شركة طيران الشرق الاوسط​ من مدينة ​مينسك​ وعلى متنها 158 مواطنا لبنانيا.

وقد باشر الفريق الطبي في المطار بإجراء الفحوصات الطبية و الإجراءات المعتمدة، ليتم نقلهم في الباصات الى احد فنادق بيروت.