نظمت بلدية بعلبك حفلا في قلعة بعلبك الأثرية، بمناسبة اليوم العالمي للصليب والهلال الأحمر، برعاية وحضور وزير الثقافة والزراعة عباس مرتضى، انسجاما مع دعوة منتدى رؤساء البلديات الآسيوية بإضاءة أهم معلم في مدنهم باللون الأبيض، تحت عنوان: "ألم مشترك"، كتحية شكر وعرفان وتقدير للعاملين في الحقل الطبي والصحي والتمريضي في مواجهة جائحة كورونا.
وفي كلمة له، أكد وزير الصحة حمد حسن أن "الصليب الأحمر اللبناني في هذه المحنة كان الشريك، وكان السباق، والمستشفيات الحكومية بكل كوادرها، وقفت وقفة الأسد، لتهب لنصرة الإنسان. نحن نعرف إمكانياتنا المتواضعة، ولكننا نعرف كذلك هممنا العالية، وإرادتنا الصلبة، ونعرف كيف يمكننا من العدم أن نفعل المستحيل، وهذا ما فعله لبنان".
من جهته اعتبر وزير الزراعة عباس مرتضى أن"متطوعي الصليب الأحمر والهلال الأحمر نذروا أنفسهم في خدمة الإنسان، وهذا ما نادى به ودعانا إليه الإمام المغيب السيد موسى الصدر، ونحن اليوم نجتمع في مدينته، مدينة القسم بعلبك".
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية بعلبك أضاءت القلعة بالأبيض تكريما للصليب والهلال الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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