لويس لحود: هناك حماية للمنتوجات المحلية الزراعية ونقوم بدراسة حاجات السوق

أشار مدير عام ​وزارة الزراعة​ ​لويس لحود​، في حديث تلفزيوني إلى أن "وزارة الزراعة بدأت قبل ​الأزمة​ بتسويق المونة الزراعية حتى نشجع الناس للعودة إلى أرضهم"، معتبرا ان "​لبنان​ يجب ان يصبح لديه إكتفاء ذاتي والتصور الذي قدمناه في السابق كان في محله".

وكشف لحود أن "وزارة الزراعة بدأت بالتعاون مع كل النقابات و​التعاونيات​، ولكن ​القطاع الزراعي​ بحاجة لدعم من ​الدولة​ وذلك يتطلب قرارا سياسيا"، مشيرا الى ان "ميزانية وزارة الزراعة تبلغ 90 مليار ليرة من ضمنها الرواتب والنفقات التشغيلية والايجارات".

وشدد لحود على ان "هناك حماية للمنتوجات المحلية الزراعية إن كان نباتية وحيوانية، وأصدر وزير الزراعة قرارا باخضاعها لاجازة استيراد حتى لا يتم نستورد أي منتج إلا إذا كنا بحاجة له، كما نقوم بدراسة حاجات السوق".