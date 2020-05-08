تجدد الاشتباكات في مخيم الرشيدية في صور وسقوط 4 جرحى

أفادت معلومات صحافية عن تجدد الاشتباكات في ​مخيم الرشيدية​ بعدما تجمع أهالي القتيل عباس قاسم ويقومون بمهاجمة الذين تسببوا بمقتل ابنهم .

يذكر انه نتج عن الاشتباكات سقوط اربعة جرحى وهم: سلمان ناصر وايمن عوض وطارق ذياب وشخص آخر، اضافة الى أضرار مادية في المنازل والممتلكات.

وكان مراسل "النشرة" في صيدا قد أفاد عن سقوط قتيل وثلاثة جرحى في اشتباك داخل مخيم الرشيدية في جنوب لبنان بين عائلتين.

وكشفت مصادر فلسطينية ان "الاشكال خلفيته فردية وتطور الى تبادل لاطلاق النار واستخدام القنابل، مما ادى الى سقوط قتيل عن طريق الخطأ".