أشرف ريفي: المطران عودة قيمة وطنية كبيرة ونموذج للعيش المشترك

اعتبر الوزير السابق أشرف ريفي، في حديث تلفزيوني، أن "المطران إلياس عودة قيمة وطنية كبيرة، ونموذج للعيش المشترك، وكل مواقفه نابعة من التجربة اللبنانية الفريدة"، لافتاً إلى أنه "مطران بيروت وكل لبنان، وله على كل لبناني شريف الكثير، وكل المهاترات التي يحاول البعض محاصرته بها سترتد على أصحابها".
ولفت إلى أن "السلم الأهلي ينتج عن إحترام كلّ منا للمكونات الأخرى وحقوقها"، قائلاً: "التحية الكبيرة لمطران السيادة والمواقف المشرّفة".
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