بيروت الحكومي: إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة واحدة تماثلت للشفاء

اصدر ​مستشفى بيروت الحكومي​ التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس ​الكورونا​ Covid-19، لافتاً إلى أنه "أجرى 250 فحصا مخبريا، جاءت نتيجة واحدة إيجابية وباقي الفحوصات سلبية"، مشيراً إلى أن "مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس الكورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى بلغ 19 إصابة ".

وأشار إلى أنه "تم استقبال 13 حالة مشتبه بإصابتها بفيروس الكورونا نقلت من مستشفيات أخرى"، لافتاًإلى أن "حالة واحدة تماثلت للشفاء من فيروس الكورونا بعد أن جاءت نتيجة فحص ال PCR سلبية في المرتين وتخلصها من كافة عواض المرض".

وأوضح أنه "بلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية حتى تاريخه 160 حالة شفاء"، لافتاً إلى أنه "تم إخراج 5 إصابات بفيروس الكورونا من المستشفى إلى ​الحجر المنزلي​ بعد تأكيد الطبيب على شفائها سريريا وابلاغها بكافة التدابير والارشادات المتعلقة بالحجر المنزلي".

وأكد أن "جميع المصابين بفيروس الكورونا يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر، ولا حالات حرجة في العناية المركزة".