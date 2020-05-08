المصلحة الوطنية لنهر الليطاني عممت خريطة أراضيها للزراعة

عممت "المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​"، خريطة تظهر اراضي المصلحة المخصصة للزراعة.



وبلغ مجموع الأراضي المزروعة التابعة للمصلحة حتى الآن: 1,447,904 م2 (مليون واربعمئة وسبعة واربعين ألفا وتسعمئة وأربعة أمتار مربعة).

وتظهر الجداول نوع المزروعات وتوزعها على المساحات وهي على الشكل الآتي:

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- العقارات المزروعة من المصلحة: مجموع مساحتها 381,781 م2 ثلاثمئة وواحد وثمانون ألفا وسبعمئة وواحد وثمانون مترا مربعا.

- العقارات التي تم تضمينها إلى ​المزارعين​ (في نطاق ​بر الياس​، كفرزبد):مجموع مساحتها 129,072 م2 (مئة وتسعة وعشرون ألفا واثنان وسبعون مترا مربعا).

- العقارات التي تم تأجيرها بموجب مزايدة عمومية إلى المزارعين (في نطاق ​خربة قنافار​، ​جب جنين​، لالا): مجموع مساحتها 937,051 م2 (تسعمئة وسبعة وثلاثون ألفا وواحد وخمسون مترا مربعا.