عممت "المصلحة الوطنية لنهر الليطاني"، خريطة تظهر اراضي المصلحة المخصصة للزراعة.
وبلغ مجموع الأراضي المزروعة التابعة للمصلحة حتى الآن: 1,447,904 م2 (مليون واربعمئة وسبعة واربعين ألفا وتسعمئة وأربعة أمتار مربعة).
وتظهر الجداول نوع المزروعات وتوزعها على المساحات وهي على الشكل الآتي:
- العقارات المزروعة من المصلحة: مجموع مساحتها 381,781 م2 ثلاثمئة وواحد وثمانون ألفا وسبعمئة وواحد وثمانون مترا مربعا.
- العقارات التي تم تضمينها إلى المزارعين (في نطاق بر الياس، كفرزبد):مجموع مساحتها 129,072 م2 (مئة وتسعة وعشرون ألفا واثنان وسبعون مترا مربعا).
- العقارات التي تم تأجيرها بموجب مزايدة عمومية إلى المزارعين (في نطاق خربة قنافار، جب جنين، لالا): مجموع مساحتها 937,051 م2 (تسعمئة وسبعة وثلاثون ألفا وواحد وخمسون مترا مربعا.
كانت هذه تفاصيل خبر المصلحة الوطنية لنهر الليطاني عممت خريطة أراضيها للزراعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.