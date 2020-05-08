فتفت: الحريري يتعرض لمحاولة إغتيال سياسي وعون لا يرى إلا باسيل

أشار عضو كتلة "المستقبل" النائب ​سامي فتفت​، في حديث تلفزيوني، إلى أن رئيس الحكومة ​حسان دياب​ يتبنى مشروع فريق معين، لافتاً إلى أن رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ كان قد أبرم تسوية مع رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​، لكنه رأى أنهم يريدون رئيس حكومة يكون موظفاً لديهم أو ينفذ أجندة تابعة لرئيس "التيار الوطني الحر" النائب ​جبران باسيل​.

وذكر النائب فتفت بأن الحريري أنجز "سيدر" وأعطى الخطة الإقتصادية، مشيراً إلى أننا "كنا نطالب منذ البداية بالذهاب إلى ​صندوق النقد الدولي​"، معتبراً أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لا يرى إلا باسيل بينما من يتعرض لمحاولة إغتيال سياسي هو الحريري، من خلال الملفات التي تركب وعدم فتح ملفات الفساد الحقيقية.