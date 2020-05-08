فتفت: الحريري يتعرض لمحاولة إغتيال سياسي وعون لا يرى إلا باسيل

أشار عضو كتلة "المستقبل" النائب سامي فتفت، في حديث تلفزيوني، إلى أن رئيس الحكومة حسان دياب يتبنى مشروع فريق معين، لافتاً إلى أن رئيس الحكومة السابق سعد الحريري كان قد أبرم تسوية مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لكنه رأى أنهم يريدون رئيس حكومة يكون موظفاً لديهم أو ينفذ أجندة تابعة لرئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل.
وذكر النائب فتفت بأن الحريري أنجز "سيدر" وأعطى الخطة الإقتصادية، مشيراً إلى أننا "كنا نطالب منذ البداية بالذهاب إلى صندوق النقد الدولي"، معتبراً أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لا يرى إلا باسيل بينما من يتعرض لمحاولة إغتيال سياسي هو الحريري، من خلال الملفات التي تركب وعدم فتح ملفات الفساد الحقيقية.
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