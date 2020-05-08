وليد البعريني رداً على بهاء الحريري: لكل زمن قابيله

رد عضو كتلة "المستقبل" النائب ​وليد البعريني​، في بيان، على رجل الأعمال ​بهاء الدين الحريري​، لافتاً إلى أننا "ظننا ان قصة قابيل وهابيل باتت من التاريخ، قبل ان يتضح ان لكل زمن قابيله".

وأشار إلى أنه "في اشد الظروف واحلكها واصعبها، وفي وقت يحاول اكثر من طرف اغتيال رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ سياسياً، قرر بهاء الحريري زيادة الطعنات طعنة، فكان سيفاً مسلطاً على اخيه، يرتضي تضليل الوقائع وتحريف الحقائق وتحوير التاريخ".

وتوجه إلى بهاء الحريري بالقول: "لو كنت في لبنان، لادركت اهمية ما فعله سعد الحريري للبلد، ولو تابعت اخبار لبنان لكنت اعترفت بان خطواته حمت لبنان، ولو لم تنسَ لبنان لسنوات لكنت ادركت ان من سبقوك على محاربته ومحاصرته هم سبب الوضع المآساوي".

وأشار البعريني الى أن "محبة سعد الحريري نابعة من ممارسة صادقة لا من تنظير موسمي عن بعد، ومن صدق في المسؤولية لا من انتهازية في التسلط".

وأضاف: "نصيحتنا لكم، الحديث القائل ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء".