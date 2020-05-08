نقيب الأفران: قرار زيادة حجم ربطة الخبز اعتباطي ولسنا موافقين عليه

أشار نقيب أصحاب الأفران المستقيل علي ابراهيم، إلى أن "قرار زيادة حجم سعر ربطة الخبز إلى 1000 غرام، مع الإبقاء على سعرها عند 1500 ليرة لبنانية، هو قرار اعتباطي ونحن غير موافقين عليه حيث اننا لم نكن موجودين خلال الاجتماع".
وشدد ابراهيم، خلال حديث تلفزيوني، أنه هو شخصيًا سيلتزم ببيع ربطة الخبز في صالاته بوزن 1000 غرام وبـ 1500 ليرة، لكنه لا علم له بالأفران الأخرى إن كانت ستلتزم"، منوّهًا بأنه "إذا استمر الوضعع على ما هو عليه، ستغلق جميع الأفران أبوابها ولن تكتفي بالإضراب".
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