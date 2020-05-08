اوضح رئيس طبابة محافظة عكار الدكتور حسن شديد بان كل العينات التي اخذت من قبل فريق وزارة الصحة يوم امس الخميس للبنانيين الذين دخلوا عبر نقطة العبودية البرية الحدودية شمالا مع سوريا(100شخص)،اتت كلها سلبية.
وفي وقت سابق، أصدرت غرفة إدارة الكوارث التابعة لوزارة الصحة العامة، تقريرها اليومي الذي يتعلق بمستجدات فيروس كورونا، حيث أوضح التقرير أن لبنان سجل 12 اصابة جديدة بكورونا وتوزعت على الشكل التالي: 6 اصابات من بين المقيمين و6 من بين الوافدين.
وأشار التقرير إلى أن أقل من 9% من المصابين حالتهم حرجة، وحوالي 65% من الإصابات حالتها خفيفة ومتوسطة، فيما لا تظهر أي عوارض على أكثر من 26% من المصابين بالفيروس، كما يبين التقرير أن عدد الإصابات للذكور هو أعلى من عدد الإصابات للإناث بفارق بسيط، كما أن الفئة العمرية بين 20 و29 عاما تحظى بأعلى نسبة من بين المصابين حيث بلغت أكثر من 24% من بين مجمل الفئات العمرية المصابة.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس طبابة عكار :العينات التي اخذت من اللبنانيين الذين دخلوا امس من سوريا كلها سلبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.