شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. قانون أردوغان يطبق على الفقراء فقط.. وتغريم جامع قمامة 5000 ليرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بثت منصات تركية معارضة، فيديو يكشف تورط السلطات التركية فى إلقاء القبض على مواطن تركى كان يجمع القمامة وتغريمه مبلغ مالى بدعوى خرق حظر التجوال.

‏‎وأكدت المنصات التركية، أن لقانون يسرى على الغلابة فقط، فى إشارة إلى واقعة تغريم جامع قمامة نحو 5 آلاف ليرة لانتهاكه حظر التجوال، وأشارت إلى أن السلطة التركية غرمت الشاب البالغ من العمر 18 عامًا، الذى كان يجمع القمامة في سيواس 5 آلاف و470 ليرة تركية لقيادته بدون ترخيص وانتهاك الحظر، كما صودرت عربته.

فى وقت سابق، قالت صحيفة زمان التركية، إن الطفل التركى أحمد آتاج البالغ من العمر 6 سنوات، توفى عقب صراع طويل مع مرض السرطان، بعدما منعت السلطات التركية سفره إلى ألمانيا لتلقى العلاج.

كان والد أحمد قد اعتُقل من قبل السلطات التركية عقب الانقلاب الفاشل الذي شهدَته تركيا في عام 2016 بتهمة انتمائه إلى حركة الخدمة دون أن تكون هناك أي جريمة مادية أخرى.

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أما والدته فقد حاولت عدة مرات السفر مع ابنها إلى ألمانيا للعلاج، إلا أن السلطات التركية صادرت جواز سفرها، ثم ألغت محكمة حظر السفر المفروض عليها، لكن هذا القرار ألغته محكمة أخرى أيضًا لتعجز الوالدة من الذهاب بابنها إلى ألمانيا ويطور مرضه إلى مراحل خطيرة.